Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Pour Halloween, on ressort tout...

Little Nightmares II Enhanced Edition est sorti en édition physique, donc en boîte, sur PS5 et Xbox Series. L'occasion de retrouver le jeu en version 4K avec prise en charge du Ray-Tracing.Rien de plus, rien de moins, juste une amélioration graphique et un petit remixage audio en bonus.Si vous avez déjà un exemplaire du jeu, il sera mis à jour gratuitement sur cette version Enhanced. Valable aussi pour les joueurs sur PC.Le jeu, sympathique mais moins inoubliable que le premier opus, dixit notre test que vous pourrez retrouver ici , vous place dans la peau de Mono. Un jeune garçon au visage caché sous un sac en papier, avec deux trous pour les yeux. Alors que son monde est menacé par les émissions d’une tour inquiétante, il décide d’aller en découvrir les secrets… Et il va, en cela, être aidé par Six, la jeune fille au ciré jaune que nous jouions dans le premier opus.