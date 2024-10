Barbie Projet Amitié : un nouveau jeu sur PC et consoles

Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Copines pour la vie

Mattel vient de sortir un nouveau jeu estampillé Barbie. Barbie Projet Amitié, qui vient de débarquer sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Dans mon cerveau malade, je me suis dit qu'en rajoutant "Klaus" devant le titre, ça donnait un tout autre genre de jeu, vachement plus ironique dans son titre, mais vachement moins "friendly" aussi...En tout cas, si vous aimez le rose, Barbie Projet Amitié raconte l'histoire de Barbie "Malibu" Roberts et Barbie "Brooklyn" Roberts alors qu'elles s'associent pour sauver le Malibu Waves Community Center, avec l'aide de leurs amis et de leur famille.Jouable en solo ou en coop à deux, le jeu propose tout un tas de mini-jeux. De quoi gagner de nouvelles tenues, de nouveaux objets pour décorer la maison...Le jeu est accessible à toute la famille, facile à prendre en mains. A découvrir en vidéo.