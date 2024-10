- Dragon Age: The Veilguard, découvrez la bande-annonce de lancement

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On a hâte

On l'attend un peu comme le messie pour sauver cette fin d'année morose en termes de jeux vidéo. Dragon Age : The Veilguard est développé par BioWare et édité par Electronic Arts. Il sortira le 31 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.Pour rappel, Dragon Age : The Veilguard est un Action RPG qui se déroule 10 ans après Dragon Age : Inquisition sur le continent fantastique de Thedas.Dans Dragon Age : The Veilguard, le joueur incarne Rook, un protagoniste entièrement personnalisable, qui devra former son équipe et devenir le héros dont à besoin le continent de Thédas. Aux côtés de sept compagnions, Rook devra défaire les plans de dieux elfiques corrompus pour sauver Thédas.Dragon Age : The Veilguard est un jeu de rôle avec une narration forte, dans lequel vous pourrez découvrir des histoires abordant l'amour, le deuil, et dans lequel chacun des membres de votre groupe a des motivations propres.La bande-annonce de lancement a été publiée.