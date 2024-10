- Forgive Me Father 2 est sorti

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Dessine-moi un Lovecraft

Forgive Me Father 2 reprend l'histoire là où elle s'est terminée dans le premier épisode (celui-ci reste quand même jouabe et compréhensible même si vous n'avez pas joué au précédent) : Vous incarnez un Prêtre qui lutte congtre les membres d'un culte violent et armé, qui invoque des créatures infernales.Après un beau petit succès remporté par le premier jeu, cette suite s'annonce dans la même lignée. Ce FPS Old school, dont les graphismes sont inspirés par les Comics, dont l'histoire est inspirée par l'univers de Lovecraft, est développé par Byte Barrel, un studio tchèque.Le jeu est sorti sur PC, uniquement.