Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves est disponible

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A schtroumpfer pour tous les schtroumpfs

Ça y est, vous pouvez désormais vous lancer à la rescousse de vos amis les Schtroumpfs. Tout le village a été endormi par Gargamel, qui a empoisonné la salsepareille. Tout le village ? Non, deux Schtroumpfs ont échappé à ce vil geste du méchant sorcier.Seul ou en coopération avec un ami, vous allez tenter de tous les sauver, un par un, avant que le sorcier n'atteigne le village et ne capture tous les Schtroumpfs.Ce petit jeu de plateforme 3D développé par Ocellus Studio et édité par Microid est désormais disponible sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store), PS4 et 5, Nintendo Switch et Xbox One et Series X|S.