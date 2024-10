Comprendre et Maîtriser les Règles du Blackjack

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 09:29:59 par Exterieur

L’Essence du Blackjack : Comment Jouer et Gagner

Les bases fondamentales : valeur des cartes au Blackjack

Carte Valeur 2 à 10 Valeur nominale Figures (Valet, Dame, Roi) 10 points As 1 ou 11

Les actions clés au Blackjack : comprendre vos choix

Tirer (Hit) : Vous demandez une carte supplémentaire pour augmenter la valeur de votre main. Rester (Stand) : Vous conservez votre main telle quelle et refusez de tirer une nouvelle carte. Doubler (Double Down) : Vous doublez votre mise initiale et recevez une seule carte supplémentaire. Partager (Split) : Si vous avez deux cartes de même valeur, vous pouvez les diviser en deux mains distinctes, chacune jouée séparément. Abandonner (Surrender) : Dans certaines versions du jeu, vous pouvez abandonner la moitié de votre mise pour ne pas continuer la partie.

Action Explication Tirer Prendre une nouvelle carte Rester Conserver sa main actuelle Doubler Doubler la mise et recevoir une seule carte supplémentaire Partager Diviser deux cartes identiques en deux mains Abandonner Renoncer à la moitié de la mise et quitter la partie

Stratégie de base et anticiper les mouvements du croupier

Blackjack et probabilités : un jeu de calcul

Main du Joueur Carte du Croupier Action Conseillée 16 10 Tirer 12 4 Rester 11 9 Doubler As, 7 3 Rester

Conclusion : À vous de jouer !

