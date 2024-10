BAN: The Prologue of GUCHA GUCHA, le jeu d'horreur japonais est sorti

Publié le Jeudi 24 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Nous nous reverrons un jour ou l'autre

BAN: The Prologue of GUCHA GUCHA est sorti sur PC, sur Steam . Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'horreur en vue extérieure, qui met l'accent autant sur l'horreur physique que l'horreur psychologique. Il est développé par Ichimatsu Suzuka sur Unreal Engine 5 et édité par Kodansha Game Creators’ Lab.On y incarne Garasu Yuki, une jeune étudiante, qui se retrouve prisonnière dans la ville d'Utagamachi, au Japon. Alors qu'elle promène son chien Chocolat, une créature l'attaque et Chocolat s'échappe. Elle va donc partir à sa recherche.Vous allez aussi incarner un jeune garçon prisonné d'une maison où un tueur armé d'un katana démembre ses victimes.Si vous n'y prenez garde, vous allez être marron. Chocolat, quoi...