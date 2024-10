Fae Farm est sorti sur PlayStation et Xbox

Publié le Jeudi 24 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La Bohème

Déjà sorti l'année dernière sur PC et Nintendo Switch, et testé dans nos colonnes ici , le sympathique Fae Farm est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu, signé Phoenix Labs, se déroule dans un univers rempli de magie. Les joueurs peuvent s’occuper de leur ferme et de leurs animaux, rencontrer les habitants d’Azoria, récolter des ressources, décorer leur maison… Ils pourront aussi partir en exploration dans les profondeurs du monde pour y découvrir de la magie qui les aidera dans leur vie de tous les jours.Une sorte d'Animal Crossing dans un monde Fantasy, en quelque sorte.Notez que deux DLC, Coasts of Croakia et Skies of Azoria, sont eux aussi disponibles sur toutes les plateformes.