Monster Hunter Wilds : bêta-test, trailer, nouvelles infos...

Publié le Jeudi 24 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

For Me Formidable

Monster Hunter Wilds est un jeu signé Capcom. Il sortira le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et personnellement, je n'en ai toujours rien à foutre. Oh ben oui, je sais, vous allez me dire que ça ne se fait pas de dire ça, que ce n'est pas gentil, que c'est mal, mais franchement, vous avez vu où que je suis gentil et que je me plie aux règles de la bienséance ?Reste que ce n'est pas parce que je ne peux pas blairer la licence Monster Hunter qu'on l'occulte : on a notre lot de fans, voire de gros fans, voire d'énormes fans à la rédaction.Donc Monster Hunter Wilds, on le suit de près. De très près. De très très près.Côté nouvelles annonces, le producteur Ryozo Tsujimoto, a dévoilé la dernière bande-annonce et les détails du bêta-test public à venir très prochainement. Un nouveau monstre, "La Flamme Noire" a été dévoilé.Le Bêta-test public se déroulera sur PS5 du 29 octobre (4h du mat') jusqu'au 31 octobre (3h59 du mat') sur PS5 pour les abonnés du PlayStation Plus.Il se déroulera du 1er novembre (1h du mat') au 4 novembre (3h59) sur PS5, Xbox Series et PC via Steam, pour les autres.Il comprendra l'outil complet de création de personnage (transférable dans le jeu final), une séquence de scénario (scène d'ouverture et didacticiels) et une chasse libre au Doshaguma (Chatacabra). Jouable en solo ou en multi (4 max).