Double Dragon Revive : découvrez la nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 24 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Arc System Works sortira sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et PC via Steam courant 2025. Un jeu édité par Microids, qui vous permettra de retrouver la saga culte dont le premier opus est sorti il y a quelques 37 ans, sur borne d'arcade.Le scénario reste grosso modo le même : 15 ans après une guerre nucléaire, le monde est dévasté, le concept de pays n'existe plus, et seule règne la loi du plus fort. Billy et Jimmy Lee, deux jeunes maîtres des arts martiaux, vont devoir combattre le gang des Guerries des Ombres pour protéger et sauver Marian, leur amie d'enfance.Bref, tout est prétexte à coller des pains dans les gencivers et de la taille 43 dans les narines.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne et dévoile de nouveaux personnages : Yagyu Ranzo et la fameuse Marian.