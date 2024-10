- Les Boston Celtics sacrés champions de la Saison 2024-2025 de la NBA !

Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Résultats de la simulation de la saison NBA 2K25 2024-25 Champions : Boston Celtics

MVP des Finales : Jayson Tatum

Rookie of the Year : Zaccharie Risacher

Defensive Player of the Year : Victor Wembanyama

Most Improved Player : Jalen Williams

MVP de la saison régulière : Luka Dončić

Finales de conférence est : Celtics contre les Knicks dans un match 6

Finales de conférence ouest : Thunder contre les Mavericks dans un match 7

Tous vos pronostics n'y changeront rien. Retournez au comptoir cuver votre mauvais vin. Vous n'êtes pas doué pour les paris sportifs et puis c'est tout. Au contraire du jeu NBA 2K25.Le nouvel opus du jeu officiel de basket-ball US, signé 2K Games, a simulé la saison entière et a livré ses résultats. On sait donc qui gagne le championnat, qui est sacré meilleur joueur, bref, qui seront les stars de cette année à venir.Rendez-vous à la fin de la saison pour comparer avec les vrais résultats !