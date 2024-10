- Awaken - Astral Blade, le prometteur métroidvania est sorti

Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et elle est toujours aussi mignonne

On vous a déjà parlé plusieurs fois de ce nouveau Metroidvania, baptisé Awaken - Astral Blade. Et pas parce que niveau direction artistique, la protagoniste principale est vraiment très sexy. Enfin si, un peu. Mais pas seulement.Il a l'air beau, dynamique et franchement fun. Vous allez pouvoir confirmer ou infirmer tout ça dès maintenant puisque le jeu vient de sortir sur PC, PS4 et PS5.Développé par Dark Pigeon Games et édité par ESDigital Games, Awaken - Astral Blade est un metroidvania en 2D dans lequel les joueurs incarnent Tania, un héroïne bionique. Découvrant des secrets anciens enfouis dans les ruines de la forêt, elle décide de découvrir la vérité sur ses origines et son destin.Notez que durant l'aventure, vous serez confrontés à des choix qui influenceront la suite de l'histoire. Différents itinéraires pourront ainsi mener à des fins différentes.