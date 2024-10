(TEST) EA Sports NHL 25 (PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 22 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les rois du patin

Je suis certain que j'aurais pu faire un grand joueur de hockey. Entrer au panthéon des plus grandes stars de la NHL. J'avais le profil, c'est clair.Malheureusement, j'ai l'équilibre d'un sac, des chevilles en mousse et une fâcheuse tendance à utiliser les patins comme arme pour fendre des têtes.Mais je suis certain que j'aurais pu faire un grand joueur de hockey quand même.En attendant, je me console avec des jeux vidéo. Sur le hockey, donc.