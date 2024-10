Speedollama, un jeu d'action-plateforme façon années 80

Publié le Mardi 22 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Quand lama fâché, lui toujours faire ainsi

Speedollama vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est signé Chaosmonger Studio, un studio indépendant venu tout droit d'Estonie.Le jeu se veut un hommage aux jeux des années 80 et 90, un mélange d'action et de plateformes, entre Ghost'n Goblins et Green Beret...Les alpagas et leurs alliés ont lancé une guerre contre les lamas. Vous allez, sous les ordres du vieux lama sage, devoir les affronter et déjouer leurs plans machiavéliques...Ça, c'est du scénar.