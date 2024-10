Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sort demain

Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Génération Manga

Square Enix sort son jeu Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC demain 24 octobre. Une nouvelle bande-annonce a été publiée et, parce que nous sommes décidemment des gens biens, nous vous la partageons.Pour rappel, il s'agit d'un remake du jeu sorti en 1993 et qui s'était écoulé, à l'époque, à plus de 1,4 million d'exemplaires. Développé par l'équipe à l'oirigine de Trials of Mana, ce nouveau remake bénéficie de graphismes full HD modernisés et un gameplay retravaillé. Les musiques ont été réarrangées également.Le jeu est jouable sans avoir parcouru le premier opus, puisqu'il offre une aventure indépendante.L'histoire est celle de l'attaque de votre patire par l'un des sept héros légendaires. Vous allez devoir lutter pour protéger les vôtres et vos concitoyens et ce, à travers plusieurs générations de personnages.