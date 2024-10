- Farming Simulator 25 s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Meuh ?

L'une des sagas phares de l'Histoire du Jeu Vidé (si, si, parfaitement) revient le 12 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Comme d'habitude, il s'agira de gérer sa ferme, prendre soin de ses cultures, faire de l'élevage...Dans ce nouvel opus, vous pourrez accéder à de nouvelles cultures asiatiques avec 2 types de riz et l'ajout de rizière, ou encore des épinards, des pois, des haricots, mais aussi à de nouveaux animaux comme les buffles que vous pourrez élever au milieu de vos moutons, vaches, poules et bien d'autres.L'un des plus gros aspects du jeu est les machines. Elles vous permettent d'augmenter le rendement de votre production et c'est maintenant plus de 400 machines et équipement de plus de 150 marques différentes qui sont incluses.Ajoutez des nouvelels chaînes de production permettant de fabriquer directement des produits finis comme de la mozzarella ou du fromage de chèvre...Bref, toujours plus de choix.On n'attend plus qu'une émission de télé ajoutée dans le jeu et qui vous permettrait de... trouver l'amour ?