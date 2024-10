- Skull Horde, un nouveau Dungeon Crawler

Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Faire du crawl dans un donjon ? Quelle drôle d'idée...²

Prévu pour une sortie en 2025 sur PC uniquement, via Steam , Skull Horde est développé par le studio écossais 8BitSkull. Il s'agit d'un dungeon crawler.Vous allez y incarner un nécromancien. Mais pas n'importe quel nécromancien. Un nécromancien volant. De quoi vous donner des rêves bleus. De quoi surtout traverser les salles innombrables d'un donjon dans lequel il vous faudra récupérer des trésors et, au fil de vos trouvailles, trouver des équipements de plus en plus puissants.Car de nombreux monstres vous attendent. Et vous n'aurez pas trop de vos armées de squelettes pour en venir à bout. A chaque nouveau run, vous pourrez acheter différents types d'unités pour vous soutenir. Et plus vous achetez d'une même unité, plus elle se transforme en version améliorée.Ces unités se battront seules, avec donc une résolution des combats automatiques, mais ce sera à vous de les guider, les épauler, les mener vers la victoire. Et venir à bout du jeu. A bout d'Skull, quoi...