- Kong: Survivor Instinct est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Oook !

Un père qui cherche sa fille égarée... On n'est pas dans un supermarché au rayon jouets, mais dans un monde en pleine apocalypse après l'arrivée de titans. Dans une ville en ruines, vous devrez affronter des ennemis, monstres et humains, récupérer des objets, améliorer votre équipement... et vous aurez même à combattre le célèbre King Kong.Vous devrez tenter de manipuler les événements pour tirer avantage du pouvoir destructeur des titans et survivre au milieu des bâtiments qui s'effondrent, des feux, des gaz toxiques...Kong: Survivor Instinct est un jeu d'action de type Metroidvania développé par 7Levels et qui vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est vendu aux alentours de 25 €.Une bande-annonce de lancement a été publiée et on vous la fait découvrir ci-dessous.