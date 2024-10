Transformers : Le Commencement, la critique du film

Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Into the TransfoVerse !

Quand on regarde Matis, on sait d'emblée qu'il est fan de l'univers des Transformers. Il s'habille de bric et de broc, persuadé qu'au final, ça va donner quelque chose. Le plus souvent non. Parfois oui. Mais c'est un coup de bol.Et sa voiture est tellement bignée et rafistolée qu'on se dit qu'à tout moment, elle va se mettre à bouger toute seule pour se transformer en robot. Le plus souvent non. Parfois... non plus. Jamais, en fait.Mais Matis est fan des Transformers. Alors on l'a envoyé voir le nouveau film...