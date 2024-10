Publié le Mercredi 23 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Packs en vrac

Le pack Armes dorées

Le pack Souvenirs de Banoi

Le pack Kingdom Come: Deliverance II

Le pack Armes de série B

Le Katana Épée de Red

6 packs de personnage spéciaux

Plaion vient de sortir une nouvelle édition de son Dead Island 2. Dead Island 2: Ultimate Edition est désormais disponible sur PC, PlayStation et Xbox.Cette nouvelle éditioon comprend le jeu de base, bien entendu, mais aussi les deux extensions Haus et SoLA, agrémentés d'une foule de cosmétiques et d'armes, telles que :Les joueurs possédant déjà l'édition Gold verront leur jeu automatiquement mis à jour vers l'édition Ultimate gratuitement.Cette édition est accompagnée d'une mise à jour gratuite, ouverte à tous les détenteurs d'une copie du jeu. Cette mise à jour introduit deux nouveaux modes de jeu, notamment "Neighborhood Watch", un nouveau mode de horde coopératif, qui oppose les joueurs a des vagues de zombies.