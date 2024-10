SlavicPunk: Oldtimer, le shoot débarque sur consoles

Publié le Jeudi 24 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mes emmerdes

Basé sur les livres de Michał Gołkowski, un écrivain polonais, le monde post-apocalyptique de Sybirpunk vous entraîne à la découverte de Yanus, un enquêteur privé au passé trouble, dont le but est de récupérer des datas volées par un gang. Il va devoir se heurter à de nombreux ennemis, mais aussi à des corporations corrompues et, surtout, à ses propres démons.SlavicPunk: Oldtimer est un twin-stick shooter développé par Red Square Games, à l'ambiance Cyberpunk.Il se déroule avec une vue en 3D isométrique et propose des combats acharnés face des hordes d'ennemis. Au fil de votre progression, vous pourrez améliorer vos armes et votre équipement.Le jeu, déjà disponible sur PC, sort le 6 novembre sur PS5 et Xbox Series. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.