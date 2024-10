Nazar : plus qu'un jeu, un voyage...

Publié le Jeudi 24 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Emmenez-moi

Nazar est un voyage qui se déroule en Cappadoce dans lequel vous allez incarner Nazar, un agent psychique doué de capacités précognitives. Nazar va devoir sauver la Cappadoce des mains d'un Ordre obscur, en résolvant des puzzles et déjouant des pièges.Le jeu est un mélange de FMV (jeu cinématique) et de jeu de plateforme. L'histoire est basée sur le folklore turc et lorgne vers la Science-Fiction. La musique est signée Inon Zur (Prince of Persia, Crysis, Fallout, Dragon Age, Starfield, Dragon's Dogma...).Développé par Eray Dinc Interactive, Nazar est prévu pour le 4 novembre sur PC. Et on vous en reparle parce que son originalité le mérite.