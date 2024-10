Zero Sievert, le shoot de survie est sorti en version finale

Publié le Jeudi 24 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les enfants de la guerre

Après deux années passées en accès anticipé sur PC, via Steam , le jeu Zero Sievert est désormais disponible en version finale.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de tir en top-down édité par Modern Wolf et développé par le studio italien indépendant CABO Studios.Le jeu vous envoie dans un monde post-apocalyptique dans lequel vous incarnez un Stalker. Vous allez devoir explorer des bâtiments en ruines pour trouver de quoi vous défendre et de quoi vous nourrir. Votre base est remplie de survivants, ce qui vous permettra d'echanger en toute securité, mais le monde exterieur, separé en 5 biomes differents, est rempli d'ennemis et monstres ...Cette version 1.0 offre de nouvelles fonctionnalités, de nombreux changements et du contenu supplémentaire.