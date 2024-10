- Voidwrought, un metroidvania d'horreur sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Pas si horrible que ça...

Développé par le studio indépendant Powersnake et édité par Kwalee, le jeu Voidwrought est un metroidvania avec une ambiance horrifique, qui vient tout juste de sortir sur PC et sur Nintendo Switch.Vous allez explorer les ruines de la Première Civilisation, aujourd'hui disparue, à la recherche d'artefacts pour augmenter votre puissance. Votre but final est d'aller affronter les faux Dieux qui hantent les lieux.Un jeu d'action rapide qui propose quelques 70 ennemis différents et 10 boss, 30 reliques qui modifieront de façon active ou passive vos compétences et des biomes variés, dessinés à la main.A découvrir en vidéo :