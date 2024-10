- Marvel arrive sur Magic: The Gathering

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 10:00:00 par Théo Valet

Captain America

Iron Man

Wolverine

Storm

Black Panther

Le 4 novembre prochain, la première collaboration entre Marvel et Magic: The Gathering sera disponible. Cette première collaboration prendra la forme d'un Superdrop Secret Lair, mettant en avant 5 héros :Dans ces 5 séries, on retrouve bien évidemment le héros en question, mais également des cartes allant avec, propre à l'univers du personnage. À première vue, les mécaniques de chaque personnage semblent cohérentes avec leurs aptitudes, et je dois dire que j'adore celle de Captain America et son jet d'équipement sur les ennemis.Tous les Secret Lair seront vendus au prix de 39,99$ en version standard et 49,99$ en version Premium, avec un tirage limité.Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site Secret Lair pour être prévenu lorsque la vente commencera.Une extension complète arrivera en 2025 et sera dédiée à Spider-Man. Et je peux vous dire que je l'attends de pied ferme.