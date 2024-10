- The Jackbox Survey Scramble est disponible

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vous pouvez répéter la question ?

Le jeu The Jackbox Survey Scramble est sorti. Il est désormais disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, mais aussi sur PC.Il s'agit d'un jeu multijoueur basé sur les sondages. De vrais sondages réalisés auprès de vraies personnnes. Ce qui donne froid dans le dos quant à certaines réponses.Plusieurs modes de jeux sont inclus : Hauts et bas (trouver les réponses les plus populaires et les moins populaires), Vitesse, Carrées (deux équipes s'affrontent pour obtenir trois carrés successifs sur une grille) ou Rebond (renvoyer la balle à l'équipe adverse).Le jeu propose des questions variées et originales telles que « En un mot, quel est le surnom le plus mignon pour des fesses ? » ou « En un mot, quel est le meilleur ingrédient dans un sandwich ? » ou encore « Quel est le meilleur âge ? » auxquelles il faudra répondre.