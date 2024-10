- Romance of the Three Kingdoms 8 Remake est sorti

Publié le Vendredi 25 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Pas vraiment un jeu d'amour

Koei Tecmo, l'éditeur, et Kou Shibusawa, le développeur, ont annoncé la sortie de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake. Le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC.Le jeu inclut de nouveaux scenarii (55 au total), de nouveaux visuels, de nouveaux personnages, des améliorations du système de jeu et les contenus des DLC “All Officers Play” et “All Periods Scenarios”, entre autres.Le nombre d'officiers jouables passe ainsi de 600 à 1000. Plus d'histoires, une carte remaniée en mélange 2D/3D, plus de possibilités de relations entre les officiers et j'en passe et j'en oublie.Basé sur le roman chinois “Les Trois Royaumes”, ce jeu de simulation stratégique permet aux joueurs de contrôler des personnages historiques afin d’unifier la Chine ancienne. Vous pourrez couvrir plus de 80 ans d’histoire. Le joueur incarne un officier et pourra influencer sa vie ainsi que les évènements historiques se déroulant autour de lui. S’il réunit les bonnes conditions, il pourra épouser un autre personnage du genre opposé et avoir un enfant qu’il faudra ensuite élever. Cet enfant pourra ensuite éventuellement être joué par le joueur.