Bye Sweet Carole, un thriller inspiré des films d'animation

Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A suivre de très près ?

Bye Sweet Carole n'est pas un jeu comme les autres. C'est un thriller horifique inspiré des films d'animation. Et effectivement, on retrouve du Disney de la grande époque ou du Don Bluth dans la direction artistique du jeu. Un jeu signé Little Sewing Machine, un studio italien qui s'est offert les services de Chris Darril, l'un des créateurs du jeu Remothered.Edité par Maximum Entertainment, développé en collaboration avec un autre studio, Meangrip Studios, Bye Sweet Carole sortira en 2025 sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Le jeu vous entraîne au début des années 1900 alors que le mouvement féministe secoue la Grande-Bretagne. Lana Brenton va enquêter au sein d'un étrange orphelinat. Elle est la seule à croire que son amie Carole n'a pas simplement fui les lieux...La bande-annonce, en tout cas, donne vraiment envie d'en voir plus.