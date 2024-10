Among Ashes, un nouveau jeu d'horreur sur PC et PS5

Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ashes to haches

Among Ashes est un nouveau jeu d'horreur développé par un seul homme, Rat Cliff. Le jeu est prévu sur PC et sur PS5. Il sortira courant décembre de cette année.Among Ashes raconte l'histoire d'un jeu vidéo hanté, et l'histoire sordide qui accompagne son développement. Le jeu s'intitule Night Call et est développé durant les années 2000. C'est un ami à vous qui vous a envoyé un lien pour le télécharger... et des choses étranges commencent à arriver dans votre appartement...Ce jeu en vue subjective se veut un mélange d'horreur, présentée de manière originale, et de nostalgie des années 2000...Une vidéo a été publiée, on vous laisse la découvrir.