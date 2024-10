Call of Duty: Black Ops 6 est disponible, mais vous le savez déjà

Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Venez en multi que je vous fume

Le nouvel opus de la saga culte, Call of Duty: Black Ops 6, est sorti vendredi dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est également accessible via les abonnements Game Pass Ultimate, Game Pass Console et PC Game Pass.Vous avez déjà sans doute craqué pour le jeu, présenté comme un renouveau de la série, une sorte de retour aux sources avec une campagne rythmée et un multijoueur conséquent, mode Zombies compris.Il s'agit de la suite directe de Call of Duty: Black Ops Cold War, et la campagne se déroule aux quatres coins du monde, de la toundra russe aux déserts du Moyen-Orient, en passant par les jungles urbaines d’Europe et des États-Unis. Espionnage, trahisons, complots sont au menu de cette suite. L'occasion de retrouver les personnages de Frank Woods ou de Russell Adler.En Multijoueur, vous aurez accès à 16 cartes et 10 modes de jeu. Le mode théâtre fait également son retour, permettant de revoir les meilleurs moments d'une partie. Les modes Match à Mort par équipe, Recherche et Destruction ou le nouveau mode Ordre d'exécution sont présents. Tout comme le mode zombies (coop à 4) avec deux nouvelles cartes, Liberty Falls et Terminus.