Projekt Z: Beyond Order, un nouveau FPS coop contre des nazis zombies

Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Meilleurs ennemis de tous les temps

Projekt Z : Beyond Order est un FPS en coop édité par Maximum Entertainment et développé par le studio américain 314 Arts. Il est annoncé pour le printemps 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.Un jeu dans lequel vous allez pouvoir vous frotter à vos ennemis favoris : des zombies nazis.L'histoire vous emmène durant la Seconde Guerre Mondiale, alors votre avion se crashe sur une petite île tropicale. Pas de cocktail avec un petit parasol ou de bronzette sur une plage de sable blanc : vous allez tomber sur un bunker allemand, dans lequel les nazis se sont amusés à faire quelques expérimentations.Vous devrez trouver un endroit où installer votre camp, l'améliorer, améliorer aussi vos armes et votre équipement...Vous pourrez tenter de survivre seul ou en coopération, qui sera disponible en local et en cross-plateformes.On vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce :