Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Elle était où, hein, Yuki ?

Extension jouable de manière indépendante (donc sans avoir le jeu de base), Shadow Tactics: Aiko's Choice débarque sur PS5 et Xbox Series le 6 décembre prochain.Développé par Mimimi Games, le jeu est édité par Daedalic Entertainment. Il vous envoie au Japon, durant la période Edo, sur les traces d'Aiko, une adepte Kunoichi. Elle va se retrouver face à son ancienne sensei, Lady Chiyo.Durant le jeu, vous allez contrôler une équipe d'assassins dont Hayato le ninja, Mugen le samouraï, Yuki la jeune voleuse et Takuma, le tireur d'élite.Comme pour le jeu Shadow Tactics, il s'agit d'un jeu de stratégie et tactique. 3 missions sont proposées. Le jeu est d'ores et déjà disponible sur PC.