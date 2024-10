Vampire Dynasty s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 28 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du cou

Dans la longue lignée des jeux Dynasty signés Toplitz Production, qui nous a déjà collé du Medieval Dynasty, Wild West Dynasty, Sengoku Dynasty, Lumberjack's Dynasty, Farmers Dynasty et Pape Dynasty (même si pour ce dernier, j'ai quand même un doute), Vampire Dynasty débarquera en 2025 sur PC.Le jeu vous permettra de lancer votre propre dynastie de Vampires dans la régioon fictive de Sangavia, située dans les Balkans. Vous incarnez Dragos, un ancien humain transformé en vampire. Vous allez tenter de vous imposer en maître en prenant le contrôle du pays. Attention cependant, votre puissance grandissante attire vos ennemis, autres vampires et créatures ou bien chasseurs de vampires.Vous devrez construire votre château, protéger vos descendants, combattre et bien entendu faire plein de bisous dans le cou.Une nouvelle vidéo a été publiée, on vous la partage :