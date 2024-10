- HackHub : un simulateur de hacker

Publié le Mardi 29 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plongez dans le côté Dark du Web

Si vous avez toujours rêvé d'être un hacker pour, au choix, changer vos notes à l'école, rançonner des entreprises ou combattre le crime et l'injustice, mais que vous n'y connaissez rien... HackHub va vous permettre de devenir, le temps d'un jeu, un vrai hacker. Vous n'y comprendrez pas forcément plus à la fin, mais au moins, vous aurez eu l'impression d'être un hors-la-loi le temps de quelques parties.HackHub est un simulateur de hacking qui se présente comme proposant une expérience réaliste avec des missions variées, des challenges et objectifs originaux, qui vont de l'infiltration de bases de données à la recherche Internet pour trouver des failles...Le jeu suit une trame narrative et se joue en solo, mais vous pourrez aussi tester vos capacités en multijoueur.Développé par HotBunny et édité par G-Devs, le jeu sort sur PC via Steam en 2025, mais une démo devrait débarquer dans les prochains jours.