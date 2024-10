- Keeper’s Toll, un nouveau roguelite disponible sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mardi 29 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Développé par Stingbot Games, Keeper's Toll est un roguelite à l'ambiance Dark Fantasy. Il vient de sortir sur PC, via Steam , mais aussi sur Nintendo Switch.Le jeu ne vous saoule pas avec un scénario prétexte. Vous êtes un héros, vous devez défoncer des hordes d'ennemis et des boss, et aller de niveau en niveau pour faire le ménage.Les ennemis sont innombrables, mais vous pourrez les terrasser au fil de vos runs dans le jeu, qui vous permettront d'être de plus en plus puissant, grâce notamment à un arbre de compétences.6 héros sont disponibles : le ranger, le pyromancien, la fille sanguinaire, le nécromancien, le moine obscur et Bogatyr. Tous ont leurs propres mécanismes de jeu et leur propre arbre d'évolution.A vous de jouer.