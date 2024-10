(TEST) Magic: The Gathering : Mornebrune la Maison de l'horreur

Publié le Mardi 29 octobre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une petite extension pour Halloween, ça fait plaisir !

J'ai trouvé ça stylé, comme nom, quand Théo nous a parlé de Morneburne. Ça faisait un bon nom de méchant, ça. Ou un joli surnom pour lui.Toute la journée, avec Vincent, on a déliré sur le nom Morneburne. Avec quelques fous-rires bien sentis. Oui, parfois, on a besoin de relâcher la pression... pas forcément de manière fine.Jusqu'à ce que Théo vienne tout gâcher et nous explique que non, c'est Mornebrune et pas burne. Et que c'est la nouvelle extension de Magic.C'est forcément moins drôle. Mais on vous laisse découvrir son test quand même...