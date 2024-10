Ertugrul of Ulukayin : découvrez la vie médiévale en Turquie

Publié le Mercredi 30 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Y'avait déjà des Kebabs ?

Diriliş Ertuğrul est une série TV turque à succès qui raconte l'histoire médiévale du pays, au fil des siècles. Lutte contre les templiers, les mongols ou l'Empire Byzantin au XIIIe siècle sont au coeur des différentes saisons de la série qui a fait les beaux jours de la TRT1 entre 2014 et 2019.Ertugrul of Ulukayin est un nouveau jeu vidéo basé sur cette série.Un jeu d'action en vue extérieure dans lequel on va suivre la tribu des Kayi, qui séjourne près de la ville d'Ahlat. Elle prospère jusqu'à ce qu'un jour, les troupes mongoles de Genghis Khan déferlent sur eux.Le jeu va suivre Ertugrul, le leader des Kayi, dans sa quête pour sauver les siens.Vous pourrez également incarner les personnages de Turgut et Meryem, chacun ayant son propre style de combat. Au fil de l'expérience gagnée, vous pourrez augmenter leurs compétences selon un arbre propre à chaque combattant.Le jeu sera semi-ouvert. Vous pourrez aussi rencontrer d'autres tribus, chasser, pêcher, créer des objets... Les rêves des héros vous permettront aussi de découvrir la mythologie turque.Sortie en accès anticipé prévu pour le printemps 2025.