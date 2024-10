(TEST) Silent Hill 2 (PS5, PC)

Publié le Mercredi 30 octobre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une journée en enfer

Vincent avouait, il y a peu, que si sa femme venait à mourir malencontreusement - mais il aurait un alibi, nous jurait-il - et que s'il recevait 3 ans plus tard une lettre d'elle lui demandant d'aller la retrouver à l'endroit où ils se sont rencontrés... et bien il n'irait pas.Déjà parce que l'endroit où il se sont rencontrés, un bar tourangeau, est depuis devenu un haut-lieu BDSM LGBT, mais aussi parce que, je le cite : "tu crois vraiment que je vais rester célibataire 3 ans et que je n'irai pas me taper une petite minette pour la remplacer ? Hein ?".Bref. On lui a laissé tester Silent Hill 2 remake pour tenter de faire naître en lui un sentiment de passion éternelle et de dévouement amoureux pur.Il a passé son temps à marmonner des "jamais j'irais la chercher, non mais t'as vu ce bordel ?".