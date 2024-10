Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch Edition est disponible

Publié le Mercredi 30 octobre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

J'suis pas trop vieux pour ces conneries ?

Sorti il y a deux ans quasiment jour pour jour sur PC et consoles de salon, le jeu Police Simulator: Patrol Officers vient d'arriver sur Nintendo Switch.Dans ce jeu de simulation d’agents de police, vous pourrez patrouiller dans les rues de Brighton, seul ou bien accompagné en coopération en ligne.Débutant par la distribution de PV et, au fil des échelons gravis, allant jusqu'aux scènes de crimes, le jeu vous propose 8 personnages à incarner.Tout au long de votre partie, votre comportement sera évalué, récompensant ainsi les bonnes actions avec du nouveaux contenus et sanctionnant les mauvaises avec la menace planante du renvoi.Parce que ouais, on peut pas flinguer à tout va qui on veut.