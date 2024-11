- Phasmophobia est disponible sur consoles

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Who you gonna call?

Phasmophobia vient de sortir sur PS5 et Xbox Series. Notez qu'il est déjà disponible dès maintenant en accès anticipé sur PC, via Steam , au prix de 19,50 €. Ces versions consoles sont aussi des versions accès anticipé.Il s'agit d'un jeu d'horreur, jouable à 4 en coop, en ligne.Vous allez y incarner des chasseurs de fantômes qu'il va falloir identifier et... neutraliser, bien évidemment.Grâce à votre équipement de chasseur de fantômes, vous pourrez traquer, étudier et combattre quelques 20 types de fantômes. 5 niveaux de difficulté vous attendent, ainsi que 10 lieux différents.Petite particularité du titre : il utilise le microphone et vous pourrez, grâce à la reconnaissance vocale, communiquer avec les spectres...