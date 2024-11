- Scramble: Battle of Britain, un jeu de combat aérien tactique, en accès anticipé

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

RAF, c'est pas ''Rien à Foutre'' ?

Scramble: Battle of Britain est un jeu de combats aériens, mais proposé de manière tactique. Il ne s'agit pas de simulation ni même de pilotage.Se déroulant durant la Seconde Guerre Mondiale, le jeu vous entraîne dans la fameuse Bataille d'Angleterre, à diriger des escouades d'avions de la RAF ou de la Luftwaffe.Il faudra planifier les manoeuvres, selon les déplacements et les placements ennemis, prévoir les tactiques ennemies et les contrer, le tout en tour par tour.Les avions sont définis selon différentes parties (réservoir, radiateur, moteur, ailes, cockpit...) et les dégâts auront un impact selon l'endroit où ils ont été causés. Une partie endommagée pourra être arrachée par la vitesse ou la pression...Le jeu , signé Slitherine, vient de sortir en accès anticipé sur Steam . Ça vous tente ?