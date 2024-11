- Primal Planet : découvrez les 20 premières minutes de ce metroidvania préhistorique

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ouga bouga

Attendu pour 2025, Primal Planet nous fait toujours autant de l'oeil. Ce petit metroidvania en pixel art qui vous envoie durant la préhistoire. Ou du moins, une sorte de préhistoire puisque le but est de protéger sa famille d'attaques de dinosaures. Et ce n'est pas tout... des ovnis seront aussi de la partie.Signé du studio indépendant Seethingswarm, studio qui comporte... une seule personne, le jeu sortira sur Steam et proposera même du jeu en coop local : une personne incarnant le héros, l'autre son fidèle petit dinosaure apprivoisé.On vous laisse découvrir les 20 premières minutes en vidéo :