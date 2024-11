- DEATH NOTE Killer Within, le premier jeu tiré de la série de mangas

Publié le Jeudi 31 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Je tue il

DEATH NOTE Killer Within est, comme son nom l'indique, un jeu vidéo tiré de la série de manga culte Death Note. Déjà adaptée en série animée, Death Note s'offre donc son premier jeu vidéo, qui sortira le 5 novembre sur PS4, PS5 et PC. Le jeu sera inclus dans le PlayStation Plus.Signé Bandai Namco, DEATH NOTE Killer Within est un jeu de déduction social en ligne. Cross-play, il permet à tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme, de se retrouver pour une partie.Pour rappel, la série raconte l'histoire d'un jeune lycéen, ulcéré par la corruption et la perversion du monde. Un jour, il tombe sur un cahier, le Death Note, laissé sur Terre par le Dieu la mort, Ryuk. Ce dernier, s'ennuyant dans son monde, a décidé de se divertir. Le Death Note permet de tuer toute personne dont on connait le visage et dont on écrit le nom et le prénom sur ses pages. L, un détective de talent, se lance rapidement sur les traces du criminel responsable de ces morts inexpliquées...Deux équipes s'affrontent pour identifier leurs adversaires et soit éliminer L, soit prendre le Death Note à Kira. Un joueur incarnera Kira, l'autre L et le reste joueront leurs disciples. Les parties se déroulent à 10 joueurs.