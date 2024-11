- The First Berserker: Khazan, découvrez l'histoire

Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ici, c'est la hache qui te fume...

L'éditeur japonais NEXON et le studio de développement coréen Neople sortiront au début de l'année prochaine The First Berserker: Khazan, un jeu d'action/aventure sur PC, PS5 et Xbox Series.Dans le jeu, le joueur incarne Khazan, le grand général de l'Empire Pell Los, qui a vaincu la mort et entreprend de révéler les incidents qui ont conduit à sa chute et de se venger de ses ennemis. Et se venger de ses ennemis, ça passe par leur exploser la gueule à grands coups de hache. Ou d'autres choses, tant que ça fait mal.Présenté comme un jeu hardcore, The First Berserker: Khazan s'illustre dans une nouvelle vidéo cinématique. L'occasion de découvrir ce qui a bien pu se passer pour que notre héros soit fâché comme ça...