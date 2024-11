- Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged arrive jeudi

Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le retour des Chevaliers de Baphomet

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, la version remasterisée du célèbre jeu d'aventure sorti en 1996, connu sous le nom "Les Chevaliers de Baphomet" chez nous, sortira finalement le 7 novembre, soit jeudi prochain, sur PS5, Xbox Series X et Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Le jeu bénéficie de nombreuses améliorations, notamment des décors entièrement repeints, des sprites réanimés et une bande-son améliorée, avec un hommage à la musique iconique composée par Barrington Pheloung. Les joueurs pourront basculer à tout moment entre les graphismes de la version originale de 1996 et ceux de la version reforgée, offrant ainsi une expérience à la fois nostalgique et nouvelle.Cette nouvelle mouture introduit un nouveau mode "histoire" qui équilibre de manière dynamique la narration et le gameplay.Ce jeu d'aventure qui se déroule à Paris est, tout simplement, un incontournable. Un chef d'oeuvre du genre. Alors si vous ne l'avez pas fait à l'époque, c'est l'occasion de se rattraper. Il sera vendu moins de 30 €.