- Albatroz, le jeu de randonnée, est sorti

Ses ailes de géant, l'empêche de marcher ?

Albatroz est un RPG (jeu de rôle) mais aussi, et surtout, un jeu de randonnée. Vous allez jouer une jeune femme, Isla, qui part en voyage sur les traces de son frère jumeau disparu alors qu'il tentait de rejoindre la montagne mythique Albatroz. Vous allez vous lancer sur ses traces, voyageant de régions côtières en montagnes enneigées.Outre la découverte de nouvelles cultures, outre de nouvelles rencontres, il faudra aussi faire ses plans de voyages et gérer ses ressources. Si le gameplay consiste essentiellement à marcher et se promener dans le décor, les joueurs devront tout de même utiliser différents équipements et objets pour progresser et résister aux conditions climatiques, parfois extrêmes.Le jeu est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.