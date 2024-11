- Dragon Age: The Veilguard est sorti

Publié le Lundi 4 novembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Solas, y'a qu'à intervertir les deux voyelles et t'as compris qui c'est

Dragon Age : The Veilguard est développé par BioWare et édité par Electronic Arts. Il est sorti à la fin de la semaine dernière sur PS5, Xbox Series X|S et PC.Pour rappel, Dragon Age : The Veilguard est un Action RPG qui se déroule 10 ans après Dragon Age : Inquisition sur le continent fantastique de Thedas.Dans le jeu, le joueur incarne Rook, un héros bien décidé à s'opposer à un Dieu elfique manipulateur, Solas, qui menace de détruire Thédas. Aux côtés de sept compagnions, Rook va traverser le monde et affronter d'innombrables dangers.Le jeu met l'accent sur l'histoire et sur les personnalités des héros qui accompagnent le personnage principal. Le test est en cours, sa publication est imminente.