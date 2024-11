NAIRI: Rising Tide sort le 14 novembre sur Nintendo Switch et PC

Publié le Mardi 5 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vous aimez les petites filles ?

Développé par le studio indépendant hollandais HomeBearStudio, Nairi: Tower of Shirin est sorti en 2018 sur Nintendo Switch et PC. 6 ans plus tard, quasiment jour pour jour, sa suite arrive sur les mêmes plateformes.NAIRI: Rising Tide sortira le 14 novembre prochain.On y poursuit les aventures de Nairi, une petite fille qui tente de sauver sa famille. Elle doit traverser les bas-fonds de la ville de Shirin, en compagnie de ses amis.Puzzles, exploration, objets à combiner pour en créer d'autres... ce petit jeu d'aventure familial vous plonge dans un univers aux graphismes inspirés par les mangas et les oeuvres du studio Ghibli.