Farming Simulator 25 : découvrez les machines et les équipements

Publié le Mercredi 6 novembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chagrin d'labour

Il ne reste que quelques jours avant la sortie d'une des plus grosses ventes annuelles du jeu vidéo, j'ai cité Farming Simulator 25. Le jeu revient le 12 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle fois, vous allez vous transformer en agriculteur, sans l'odeur de la boue et de la bouse, et vous devrez gérer votre ferme, prendre soin de vos cultures, faire de l'élevage...Une nouvelle vidéo a été proposée. L'occasion de découvrir de nouvelles machines telles que la moissonneuse-batteuse John Deere S700 Series, capable d'atteindre 625 ch, ou le Case IH Steiger 715 Quadtrac, avec ses 778 chevaux.Le jeu proposera plus de 400 machines et équipements issus de plus de 150 marques.On a hâte de rouler sur les moutons avec ou de moissonner-battre les chevaux en faisant n'importe quoi avec les machines. Enfin moi, je vais essayer ça, c'est certain.