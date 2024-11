- Nikoderiko: The Magical World, découvrez ce p'tit jeu sympa

Publié le Mercredi 6 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mignon et sympa

Knights Peak et VEA Games ont sorti il y a une quizaine de jours leur jeu de plateformes Nikoderiko: The Magical World, sur consoles au prix de 29,99 euros. Il est déjà disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series S|X.Histoire de remettre un coup de projecteur sur le jeu, les développeurs ont publié une nouvelle vidéo de gameplay. De quoi vous donner peut-être envie d'en faire votre prochain cadeau de Noël.Jouable en coop locale, Nikoderiko: The Magical World vous met dans la peau de Niko et Luna, deux mangoustes à la recherche de trésors. A travers 7 mondes différents, des forêts aux océans en passant par de grandes plaines glacées, nos héros vont chercher à récupérer de nombreux objets mais aussi collecter des montures (et en faire la collection) qui leur permettront d'atteindre des endroits auparavant inaccessibles.